SAN VITO

Apre questa mattina alle 11, la nuova mostra della sezione fotografia della Somsi intitolata Lo stesso paese, un paese diverso. San Vito di notte. Le foto esposte sono state scattate in diversi posti del comune. In alcuni casi si tratta di luoghi conosciuti, in altri il visitatore dovrà cercare di identificarli. «La notte, infatti, spesso confonde e dissimula, cambiando il volto di posti che conosciamo» dicono i promotori dell'esposizione. La mostra è allestita nel cavedio del Comune di San Vito, e sarà aperta fino al 15 marzo. «Abbiamo fotografato in solitudine aree diverse di San Vito per poi raccontarci, con le immagini, quello che avevamo visto - spiegano dalla sezione fotografia della Somsi -. In molti hanno scelto il bianco e nero, perché è proprio il nero il colore della notte, il momento in cui dormono anche i colori».

Le iniziative targate Somsi non finiscono qui. Si segnala A tavola in salute, con Marisa cuoca salutista sempre alla ricerca del buon gusto a tavola che non appesantisca e che aiuti a mantenere il proprio stato di benessere psico-fisico. Appuntamento il 3 marzo con Il pesce senza spine, dalle 19.40, negli impianti del campo sportivo di Savorgnano (iscrizioni: 347 7525215). I grandi vini di Alberto è il titolo del ciclo di serate di degustazione dei migliori vini accompagnati da piatti casalinghi. Mercoledì 4 marzo alle 20.45, al CacaoCaffè di piazza del Popolo, si terrà la degustazione dell'azienda agricola Borgo del Tiglio di Cormons (iscrizioni: 349 6345233). Inserita nel filone degli incontri di cultura e informazione, la serata dal titolo Successione e testamento è il prossimo incontro a cura del notaio Cristiano Jus. L'incontro è per il 6 marzo, alle 20.30, in sala consiliare. Altra bella notizia riguarda Somsi e Giro d'Italia. Da diversi anni un gruppo di triatleti ed appassionati di sport si trasferisce in agosto a Nagyatad (Ungheria), paese gemellato, per partecipare all'eXtremeMan (4 km di nuoto, 180 km di bike e 42 km di maratona) in team (anche con staffette miste italiane e ungheresi) oppure individualmente. Nagyatad quest'anno ospiterà anche la partenza del Giro d'Italia. Fiamme Cremisi in collaborazione con Pedale Sanvitese e Sagitta Bike sta organizzando una trasferta per il 9, 10 e 11 maggio (info: 368 944540). (em)

