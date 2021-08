Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE INDAGINILIGNANO SABBIADORO «La vicenda è estremamente grave, è coperta dal più stretto riserbo e non intendiamo fornire dettagli, ma è importante che si ribadisca che non siamo di fronte ad alcun allarme sociale. La città di Lignano, popolata in questi giorni da decine di migliaia di turisti, resta sicura e quanto accaduto appartiene a vicende che si sono consumate, nel tardo pomeriggio, in un appartamento privato e non in un luogo...