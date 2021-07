Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

OPEREUDINE Terminati i lavori, oggi si inaugura il nuovo spazio di aggregazione ricavato all'impianto sportivo di via Barcis. Il taglio del nastro per la nuova sala polifunzionale è previsto per le 11, alla presenza del vicesindaco Loris Michelini e dell'assessore allo sport, Antonio Falcone. Palazzo D'Aronco ha investito circa 250 mila euro per realizzare un edificio dedicato ai giocatori e alle loro famiglie per il cosiddetto terzo tempo,...