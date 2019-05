CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL NODOUDINE Gli artigiani chiedono tempo per applicare la fattura elettronica, sollecitando una proroga del passaggio dal regime transitorio a quello definitivo per tutto il 2019. «La fattura elettronica non la volevamo. Ma visto che ci è stata imposta, non resta che rassegnarsi e adeguarsi alla novità. Occorre però del tempo per adattarsi e organizzarsi; si tratta infatti di una rivoluzione per gli artigiani e le micro imprese, e non si può certo cambiare lo status quo del nostro lavoro dalla sera alla mattina». L'appello parte dalla...