IL NODOTARVISIO Sono a tutti gli effetti luoghi di divertimento all'aria aperta, eppure in virtù della classificazione Ateco che li accumuna ai parchi divertimento in stile Gardaland, tra meno di una settimana dovrebbero essere preclusi a chi non sia dotato di Green Pass. È la paradossale situazione denunciata dai gestori dei parchi avventura: i percorsi acrobatici in sicurezza sospesi tra gli alberi. Poco importa se, di fatto, siano più...