Il municipio aumenta i vigilantes

(al.pi.) Palazzo D'Aronco implementerà le guardie giurate in centro città. A dirlo, è stato il sindaco Pietro Fontanini, dopo i recenti fatti di cronaca. Chiederemo una maggiore presenza di forze dell'ordine e operatori privati ha detto -. Adesso, a monitorare il territorio ci sono quattro vigilantes: vedremo ora, anche in base alle disponibilità finanziarie, di aumentarne il numero, soprattutto in previsione della stagione autunnale, quando le ore notturne sono maggiori e quindi maggiore è la necessità del presidio. Un servizio che...