GEMONA Parroci, frati, suore. Tra le categorie professionali che maggiormente hanno pagato scotto al covid in questi ultimi mesi c'è sicuramente il mondo ecclesiastico che continua a piangere confratelli e consorelle. Nel Convento delle Suore francescane missionarie di Gemona, per esempio, tra le strutture in provincia più colpite, si sono registrate a ieri 16 vittime mentre fortunatamente riscontrano miglioramenti, dopo aver vissuto momenti difficilissimi, anche gli otto frati del Santuario di Sant'Antonio, sempre nel centro pedemontano, contagiati tutti dal Covid a fine 2020.

«La situazione è seguita dall'Azienda sanitaria ma al momento i frati sono in discrete condizioni di salute, con pochi sintomi», ha fatto sapere il sindaco di Gemona, Roberto Revelant, ricordando che sono salite a 130 le persone attualmente in isolamento nella cittadina, escludendo la Casa per anziani, dove sono diverse le situazioni complicate con ospiti ospedalizzati.

L'altra struttura religiosa friulana falcidiata dal virus è stata la Casa della Fraternità di via Ellero a Udine, centro di accoglienza per i parroci malati o in quiescenza dopo anni di servizio tra le comunità nel nome del Signore. Nell'arco di un mese, tra metà novembre e metà dicembre, sono morti dieci ospiti: alcuni sono spirati nella struttura, altri in ospedale. Fortunatamente ora il virus però è stato sconfitto con 15 don che sono riusciti a sopravvivere al focolaio, come aveva annunciato nei giorni scorsi monsignor Marino Qualizza. L'ultima perdita in ordine di tempo tra i sacerdoti friulani a causa del Covid è monsignor Giuseppe Tomini. Originario di Turrida di Sedegliano, aveva 88 anni ed era stato segretario dell'Arcivescovo monsignor Giuseppe Zaffonato. Ordinato nel 1957, aveva prestato servizio come vicario nella parrocchia del Carmine a Udine e, per un anno, come educatore all'Istituto Tomadini (1958-59). Poi l'incarico di segretario dell'allora Arcivescovo e, nel 1972 il trasferimento con questi a Vicenza, dove ha continuato a prestare servizio in vari istituti della Diocesi e dove ha chiesto di essere tumulato. Negli ultimi tempi risiedeva nella locale casa di riposo del clero. I funerali saranno celebrati venerdì proprio a Vicenza.

