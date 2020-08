VERTICE A ROMA

UDINE «Bisognerà ancora lavorare sulla tempistica e intervenire in maniera perequativa sui bisogni delle Regioni». L'assessore regionale all'Istruzione Alessia Rosolen rilancia riguardo alle necessità del sistema scolastico del Friuli Venezia Giulia dopo aver partecipato ieri all'incontro con il ministro all'Istruzione Luci Azzolina nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni. Alle Regioni il ministro ha illustrato i contenuti dell'ordinanza che ha firmato ieri - stabilisce i criteri di riparto delle risorse per l'organico aggiuntivo previste dal decreto rilancio: oltre 977 milioni che saranno assegnati per il 50% sulla base del numero degli alunni presenti sul territorio e per il 50% sulla base delle richieste avanzate dagli Uffici Scolastici Regionali che hanno fatto la rilevazione delle esigenze delle scuole - ma secondo Rosolen sono ancora «vaghe le risposte rispetto ai criteri, ai modi e alle tempistiche con cui verrà assegnato il personale docente all'Ufficio scolastico regionale, che lavora sotto organico, coadiuvato dal solo personale della Regione».

«NON BASTA»

Le scuole, ha spiegato ancora il ministro, avranno oltre 50mila unità di personale in più per la ripresa fra docenti e Ata. «Numeri non ancora sufficienti ha considerato al termine Rosolen se si pensa che solo la Puglia, per fare un esempio, ha presentato la necessità di un organico di 14mila unità e cifre analoghe hanno avanzato Campania e Sicilia». Quanto delle risorse disposte ieri con l'ordinanza spetteranno al Friuli Venezia Giulia l'assessore non è ancora in grado di quantificarlo - «sono proiezioni per ora appannaggio del ministero», dice - ma il dato potrebbe essere circoscritto già domani, quando arriverà a Trieste il vice ministro dell'Istruzione Anna Ascanio, per un incontro con il tavolo inter istituzionale operativo da alcune settimane per progettare un avvio coordinato del prossimo anno scolastico.

LE CIFRE AGGIORNATE

«Ripresenterò i numeri, aggiornati e in aumento, rispetto al fabbisogno di personale del sistema scolastico Fvg ha anticipato ieri Rosolen - 1.164 docenti, almeno 30 unità di personale educativo, 1.397 collaboratori scolastici, almeno 130 assistenti tecnici per i quali è stata chiesta e ottenuta relativa garanzia rispetto alla proroga della misura sperimentale attivata nelle scuole secondarie di primo grado».

Nel confronto con il vice ministro, Rosolen intende tornare a porre anche un altro tema che non ha trovato ancora le risposte attese dalla Regione, ovvero «la regionalizzazione della scuola, da un punto di vista organizzativo e finanziario. Tema che ha aggiunto ha dimostrato tutta la sua attualità anche durante questa emergenza». All'ordine del giorno dell'incontro, ci saranno poi le questioni affrontate in questo periodo dal tavolo inter istituzionale, tra l'altro il monitoraggio compiuto sul territorio per la ricognizione degli spazi, e le modalità necessarie per assicurare il contrasto alla diffusione del Covid-19. Rosolen, non da ultimo, attende da Roma determinazioni riguardo alle Fondazioni Its, Istituti tecnici superiori, «per le quali tardano ad arrivare informazioni specifiche rispetto al ristoro delle spese straordinarie sostenute negli ultimi mesi e non giungono novità circa la destinazione dei fondi legati a industria 4.0 per eventuali laboratori o altre infrastrutture», ha specificato Rosolen, che ieri in Conferenza Stato-Regioni ha sollevato anche «l'incertezza che ancora grava sugli insegnanti con solo diploma magistrale, per i quali è urgente assumere un orientamento a livello nazionale che risolva l'annosa condizione di destabilizzante precarietà rischiosa anche per la continuità didattica dei plessi regionali».

A.L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

