INCIDENTE

UDINE Incidente stradale alle 12.30 di ieri, in comune di Basiliano lungo la strada regionale che porta a Fagagna. Per cause in corso di accertamento, il conducente di un mezzo Idealservice, è fuoriuscito autonomamente di strada, finendo poi tra i campi e ribaltandosi su un fianco. L'uomo, 52 anni di Udine, D.G. è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice giallo con autolettiga del 118 all'ospedale di Udine; la strada è rimasta chiusa per le operazioni di recupero del mezzo, sul posto per i rilievi e la circolazione la Polizia Locale di Basiliano con due pattuglie assieme ai Vigili del Fuoco di Udine. Continuano anche i furti in provincia: a Mereto di Tomba presa di mira una piccola bottega di paese che vende generi alimentari. A gestire l'attività sono due donne del posto che, al momento del furto, si trovavano in chiesa per recitare il rosario. I malviventi hanno forzato la porta d'ingresso, una semplice porta di legno a doppia anta, non allarmata, per poi mettere a soqquadro gli scaffali della bottega e rubare beni di scarso valore, causando però notevole danno all'infisso. Ladri di attrezzature boschive invece nelle Valli del Natisone: a San Leonardo è stato rubato un macchinario che si utilizza per ridurre i tronchi d'albero in pezzi, per ottenere legna da ardere, del valore di circa 1.500 - 2.000 euro. Si trovava all'interno di una capannone di proprietà di un cittadino del posto che si è rivolto ai Carabinieri della Stazione di San Leonardo per denunciare l'accaduto. Infine malviventi in azione nella notte a San Daniele del Friuli: un auto parcheggiata lungo la strada regionale 463, all'incirca all'altezza del Prosciuttificio Principe, è stata rubata da ignoti. L'allarme è scattato intorno alle 22.30 di martedì. Il mezzo era regolarmente chiuso e sarebbe di proprietà di una donna di Codroipo. Sui fatti indagano i Carabinieri della Compagnia di Udine che stanno verificando la presenza di telecamere di videosorveglianza per risalire ai responsabili.

