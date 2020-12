IL METODO

UDINE «Da anni la programmazione della promozione della salute si stava concentrando sui bisogni di benessere del personale sanitario, per misurare l'impatto dello stress e poter avviare piani di miglioramento e l'urgenza della pandemia ha spinto ad un'accelerazione inderogabile», spiega Cristina Aguzzoli, coordinatrice regionale Hph-Arcs, alla regia del gruppo di lavoro che ha elaborato il progetto Aver cura di chi ci ha curato, «in cui la direzione Arcs ha creduto molto». Alleati nel nuovo metodo per aiutare i sanitari a combattere il carico fisico ed emotivo della battaglia anti-covid, due dispositivi elettromedicali di cui ora le Aziende dovrebbero dotarsi per sostenere le future task force anti-stress: un pletismografo e un impedenziometro. A fare da apripista i tre facilitatori che da luglio a ottobre hanno condotto la fase prototipo seguendo 84 sanitari con sintomi da stress: la direttrice di cardiologia di Gorizia e Monfalcone Gerardina Lardieri, il medico del lavoro del dipartimento di Prevenzione di Udine Andrea Camilli, la psicologa dell'Asfo di Pordenone Patrizia Portolan. «Applicando due sensori alle dita delle mani, in 5 minuti, con la persona seduta, viene rilevato lo stato di attività del sistema nervoso autonomo. Si capisce così se c'è un'estrema eccitabilità del sistema simpatico, che consuma energia, e se c'è una buona componente del parasimpatico che favorisce il recupero. Il pletismografo misura le due componenti del sistema nervoso e la quota di pensiero negativo collegato alla corteccia prefrontale. Quando si rimugina molto, infatti, si attiva il blocco della capacità antinfiammatoria. Se la testa dice che il corpo non può riposare, il corpo agisce di conseguenza e attivando i due assi portanti dello stress mantiene uno stato infiammatorio cronico di basso grado». «Con questo strumento, si può intervenire sul paziente per guidare il recupero del ritmo respiratorio normale». Con l'impedenziometro, invece, «i facilitatori sono riusciti a valutare l' impatto dello stress sulle riserve dell'organismo. Se il carico da sopportare è troppo intenso, aggravato da mancanza di un introito energetico adeguato nelle giuste fasi della giornata e se non viene interrotto da momenti di recupero psicofisico, per nutrirsi assorbe energia degradando il muscolo e l'osso. Si pensi ad un operatore isolato dalla testa ai piedi contro il covid che non può mangiare o bere normalmente. Con questi due strumenti, i facilitatori hanno esaminato i dipendenti stressati. Alla fine del percorso «il dato del benessere percepito è aumentato. In una scala da 1 a 10 quelli che hanno dichiarato un valore da 5 a 9 sono passati dall'82,69% al 100% del campione». Ma è aumentata anche «la capacità antinfiammatoria». Fissata la soglia di salute, «siamo passati dal 51,92% al 69,23% del campione, grazie all'adozione del protocollo» con alcune buone abitudini quotidiane. Come spiega la consulente Annamaria Piemontesi, «nel progetto è stata applicata la strategia minima possibile». Ora, il secondo step parte con il 2021. «L'obiettivo è creare al più presto delle task force interne alle Aziende, per restituire al personale la forza terapeutica, grazie al protocollo di collaborazione con gli Ordini regionali dei medici e degli psicologi. Chi aiuta gli altri, spesso non pensa a come mangia o dorme, ma è proiettato ad aiutare i malati e trascura i suoi bisogni. L'idea è quella di insegnare alle persone di capire il significato di certi fastidi per attivare rimedi pratici immediati. Prendere sonniferi e ansiolitici per cercare di attutire i sintomi da stress, è come andare in macchina spaccando la spia dell'olio. Non si può».

Cdm

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA