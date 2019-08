IL MASTER UDINE Sono oltre 700 gli studenti iscritti al master in Osteopatia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL MASTERUDINE Sono oltre 700 gli studenti iscritti al master in Osteopatia promosso dall'Università di Verona in collaborazione con Eom, la scuola di formazione omeopatica che vede la sua principale sede italiana a Villa Vecelli Cavriani a Mozzecane. Il master - che si svolge nelle sedi di Mozzecane, Vado Ligure, Roma, Udine e Torino - coinvolge circa 140 studenti ogni anno; circa l'80% dei partecipanti al termine del master prosegue la formazione per ottenere la certificazione in Osteopatia secondo la norma Uni En 16686, mentre il 20% si...