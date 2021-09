Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA POLEMICAUDINE «Il centrodestra aveva promesso la riapertura degli ospedali riconvertiti, ora invece ne conferma la chiusura». Lo afferma il Gruppo del MoVimento 5 Stelle in Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia, dopo la presentazione da parte dell'assessore Riccardo Riccardi del progetto di riorganizzazione della sanità territoriale in Friuli Venezia Giulia.«Negli anni passati abbiamo assistito a battaglie del centrodestra per...