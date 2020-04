IL LUTTO

TOLMEZZO Schietto, affabile, integerrimo, un lavoratore instancabile e un imprenditore lungimirante che si è fatto da se mettendo davanti a tutto onestà, precisione, dedizione. Pietro Polettini, per tutti Rino è stato questo e non solo. L'imprenditore tolmezzino morto nella notte tra giovedì e venerdì all'età di 86 anni lo ricordano in tantissimi con aneddoti, circostanze, istantanee di vita vissuta assieme. Fondatore della Polettini Pietro, azienda edile tra le più longeve della Carnia, ha portato alla realizzazione tra gli anni '70/'80 di diverse opere pubbliche a Tolmezzo, fra cui il secondo, il terzo e il quarto lotto dell'Ospedale Civile, l'Ipsia Candoni e l'Auditorium/mensa comunale; e poi ancora il Municipio di Cercivento e quello di Forni di Sopra, l'Istituto Regionale per la Formazione Professionale di Paluzza, vari edifici Ater in Carnia e in Alto Friuli. Ha lasciato nel dolore la moglie Lidia e i figli Caterina, insegnante di educazione fisica, Gianluca, architetto, Andrea che guida l'azienda fondata dal padre e gli adorati nipoti.

CHI ERA

Impresario vecchio stampo ma proiettato sempre al futuro, al quale bastava una stretta di mano e un sorriso per chiudere un accordo che poi sarebbe di certo stato onorato. «Era professionale e sensibile lo ricorda affranta l'architetto Luigina Mazzorana la sua sensibilità era uno degli elementi che più lo contraddistingueva». Il sorriso sul volto e una buona parola per tutti, sempre vestito da lavoro, con la sua classica discesa in corsa dal furgone. Perché non c'era tempo da perdere. «I grandi signori non devono ostentare nulla, parlano i fatti per loro. Basta guardare quello che hanno costruito. Ogni giorno, osservando gli edifici più belli costruiti a Tolmezzo, rivivremo il ricordo della grandezza di Rino» ricordano ancora i colleghi imprenditori.

DAL 1963 AL POST TERREMOTO

Aveva aperto la ditta con la moglie nel 1963, poi negli anni del post terremoto ha portato a compimento alcune iniziative private relative a edifici civili con destinazione commerciale e direzionale in cui hanno trovato collocazione, fra gli altri, la sede della Comunità Montana, quella dell'Ass Alto Friuli, la Bcc e l'Ufficio Postale di Tolmezzo. Ma Rino è stato anche un grande sportivo e amante della montagna.

PRIMATO STORICO SPORTIVO

Un segno indelebile lo ha lasciato nel mondo del calcio Carnico: nel 1951 segnò proprio lui il primo gol nella storia del Campionato. Lo raccontò lui stesso nel libro 60 anni di Carnico 1951-2010 curato da Renato Damiani e Massimo Di Centa.

«La partita era Ampezzo-Pro Tolmezzo, io giocavo nella squadra del capoluogo rievocò Polettini nel libro - e dopo pochi minuti conquistai palla poco dopo il centrocampo. Un paio di dribbling in rapida successione mi aprono la strada fino al limite dell'area; da lì lascio partire un tiro abbastanza forte, che il portiere ampezzano respinge in tuffo. Sulla sua ribattuta mi avvento sul pallone e lo scaravento in fondo al sacco: gol! La partita si chiuse sull'1-1 e alla fine della stagione la Pro Tolmezzo di Polettini vinse il campionato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA