IL LUTTO

SAN DANIELE San Daniele del Friuli piange la scomparsa di uno dei suoi ex sindaci, Gino Marco Pascolini, primo cittadino della località collinare dal 2004 al 2009 e in precedenza assessore comunale all'urbanistica nella seconda giunta guidata da Paolo Menis. Si è spento all'età di 74 anni dopo aver lottato contro una grave malattia che non gli ha lasciato scampo. Una figura poliedrica la sua che ha segnato la vita cittadina sandanielese in molti campi, dall'edilizia pubblica e privata, in qualità di architetto prima, di amministratore locale poi. Quindi insegnante di matematica e successivamente dirigente scolastico dell'istituto comprensivo. Dopo la pensione ha abbracciato la scrittura, lui friulanista convinto. Custode della memoria partigiana nella veste di presidente della sezione locale dell'Anpi e infine volontario per la Caritas, attraverso l'insegnamento della lingua italiana e dell'educazione civica ai migranti. «Un professionista di indubbio valore, rigido nella sua metodologia ma allo stesso tempo aperto al confronto lo ricorda il suo predecessore Paolo Menis abbiamo condiviso una parte di esperienza politica (senza tessere di partito era comunque espressione della sinistra locale) e nel suo impegno per la comunità ha messo sempre in primo piano il bene comune. Ricordo poi con piacere la sua disponibilità per la collettività anche terminata l'esperienza politica, sia nel mondo della scuola sia in campo sociale, il tutto nella sua consueta riservatezza» aggiunge Menis. Nel campo letterario Pascolini si era aggiudicato nel 2017 la 6^ edizione del concorso regionale Zâl par furlan, iniziativa dedicata alla scrittura di racconti gialli in lingua friulana. Scrisse Scandui di paîs, storia di una indagine su un inquietante omicidio, condotta dal prete di paese. L'anno precedente si era aggiudicato invece il premio San Simon di Codroipo con un giallo di ambientazione storica. Aveva vinto anche il premio Appi a Cordenons e ottenuto anche riconoscimenti al premio Per le antiche vie, di Montereale. Lascia la moglie Anna e i figli Giacomo e Mattia.

INFARTO IN PARCHEGGIO

Ieri mattina, nel parcheggio del centro commerciale Città Fiera a Martignacco, un uomo di 68 anni è stato colto da malore. Alcuni passanti hanno effettuato le prime manovre di rianimazione seguendo le indicazioni dell'infermiere della Centrale Sores di Palmanova, mentre giungeva il personale del 118 che lo ha portato in ospedale a Udine, dove rimane comunque molto grave.

