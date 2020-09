IL LUTTO

GLI ARTIGIANI

PER IVANA CIMOLAI

Anche Silvano Pascolo, presidente di Confartigianato Pordenone, ricoeda l'imprenditrice Ivana Cimolai. «Se n'è andata una donna coraggiosa, che nella vita non ha mai smesso di combattere e di lottare, anche contro una malattia che l'aveva colpita giovanissima e che, alla fine, le ha rubato la vita. Difficile trovare le parole per descrivere Ivana Cimolai. La ricordo come una meravigliosa ragazza, sorridente e aperta, piena di idee e di progetti. La malattia, subdola e terribile, non le aveva spento il sorriso né la speranza. E credo di volerla ricordare proprio così, indomita e coraggiosa fino all'ultimo. Il mio pensiero va ai genitori, Albina e Armando, al figlio Francesco, ai fratelli, Luigi e Roberto, ai quali desidero trasmettere la vicinanza non solo mia personale ma anche degli artigiani pordenonesi, una famiglia della quale i Cimolai fanno idealmente parte».

RICORDO

CADUTI IN RUSSIA

CERIMONIA A CARGNACCO

Anche la Regione Fvg ricordato i caduti e i dispersi sul fronte russo. È quanto è stato sottolineato nel corso dell'annuale cerimonia in ricordo dei caduti e dei dispersi organizzata dall'Unione nazionale italiana reduci di Russia, di concerto con il Commissariato generale per le onoranze ai caduti al santuario di Cargnacco. Il Sacrario, nella cui cripta riposano le spoglie di circa mille soldati, tenacemente voluto da monsignor Carlo Caneva e da tutti i reduci di Russia, ricorda dal 1955 tutti i Caduti in Russia.

