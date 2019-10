Il Luna park rivoluziona Giardin grande

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VIABILITÁUDINE In occasione dell'allestimento del Luna Park di Santa Caterina 2019 in piazza Primo Maggio, da domenica 20 ottobre a lunedì 18 novembre la viabilità verrà modificata per consentire l'accesso in sicurezza alle attrazioni e alle giostre. Dalle 6 di domenica 20 alle 6 di mercoledì 23 ottobre, su un tratto di circa 70 metri, tra il colle del Castello e l'ellisse centrale della piazza, saranno istituti il divieto di sosta 0-24 e il divieto di transito. I veicoli provenienti da Nord verranno fatti proseguire lungo la nuova...