Il linguaggio come arma contro la sfera femminile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'APPUNTAMENTOPALMANOVA Linguaggio e violenza di genere: una riflessione sul peso delle parole. Si terrà domani sera a Palmanova una tavola rotonda, su iniziativa della Cgil, della Cisl e della Uil del Friuli Venezia Giulia, per discutere di un argomento dibattuto da anni sull'utilizzo delle parole come discriminazione nei confronti delle donne, che a volte possono sfociare in violenza.I QUESITIChe rapporto c'è tra il linguaggio che viene normalmente utilizzato e il radicamento di stereotipi che favoriscono comportamenti di tipo sessista, le...