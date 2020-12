IL LIBRO

TARVISIO La Valcanale ha un legame indissolubile con i Krampus la cui anima aleggia durante tutto l'anno e che si palesa magicamente nella giornata del 5 dicembre quando questi esseri fanno la loro comparsa sconquassando la pace e la tranquillità dei luoghi. Piaccia o no, a Tarvisio e nelle frazioni, non esiste 5 dicembre senza questa tradizione che vede scorrazzare lungo le vie dei paesi San Nicolò a portare doni ai bambini buoni e i Krampus a punire i cattivi. Un rito che causa pandemia, quest'anno non si svolgerà, nonostante i gruppi della valle abbiano cercato modi diversi per far sentire ugualmente la presenza di queste creature ancestrali. La volontà però di non lasciare che il 2020 sia ricordato come il primo, dopo decenni, senza questa tradizione capace di ritagliarsi uno spazio fondamentale tra quelle della montagna è grande. Proprio in questo si inserisce Krampus: un ritratto oscuro del Natale, nuova opera di Vittoria Malignani. «In periodi come questo - spiega l'editore Marco Gaspari - la forza delle tradizioni può essere di grande aiuto». Vittoria, fotografa professionista discendente di quel Giuseppe Malignani pittore dell'Ottocento e uno dei primi fotografi in regione, viene folgorata dai Krampus «durante un uggioso pomeriggio del 5 dicembre 2018» quando di ritorno dai laghi di Fusine «una strana creatura pelosa e cornuta balzò in mezzo alla strada costringendomi a una brusca frenata». Il progetto, anche se Vittoria ancora non lo sa, in pratica nasce proprio in quell'istante. «Quella sera non chiusi occhio: le immagini che avevo fermato nella mente mi affascinavano tanto da farmi fare ricerche sull'argomento per tutta la notte». Il lavoro non è facile, la bibliografia poca, ma alcune coincidenze la rimettono sulla stessa strada di quel krampus e del gruppo Flagellum di Fusine: è il via ufficiale a un percorso che due anni dopo ha portato alla nascita di questo libro «che penso sia arrivato nel momento migliore. Queste creature leggendarie potranno manifestarsi almeno virtualmente, entrando nelle case senza contagiare nessuno, ma anzi, sperando di aumentare la curiosità che avvolge questa tradizione». L'opera, un centinaio di pagine, è divisa in due sezioni: la prima dedicata non solo alla tradizione, alla sua nascita incerta e al dualismo tra Krampus e San Nicolò, ma anche alla storia della piccola frazione di Fusine e di come questa giornata sia celebrata con orgoglio dagli abitanti. Si racconta di come qui la tradizione si sia evoluta dai lontani anni 50 quando «la figura del Krampus aveva solamente il sapore di mito e leggenda» fino ai giorni nostri. Spazio è dato anche ai Flagellum «senza i quali il libro non sarebbe potuto nascere» e ai loro pensieri raccolti sotto forma di intervista. La seconda parte è più emozionale. Protagoniste sono le fotografie. «Spero il mio lavoro aiuti a testimoniare una leggenda meravigliosa che fa ancora sognare grandi e piccini».

Tiziano Gualtieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA