«Il lavoro è tornato, ma è troppo povero e precario»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ALLEGRO MA NON TROPPOUDINE I numeri sono in ripresa, non però la qualità del lavoro. A dirlo è il segretario regionale della Cgil Villiam Pezzetta, che ieri ha diffuso alcuni dati sulla situazione economica e occupazionale del Friuli Venezia Giulia: «Per il mondo del lavoro il 2018 comincia con premesse migliori rispetto agli anni passati commenta - perché abbiamo importanti segnali di recupero sia in termini di occupati che di minore ricorso agli ammortizzatori sociali».Tuttavia, «se è indubbio che il mercato del lavoro mostra...