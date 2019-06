IL GRANDE EVENTO UDINE L'orologio di Piazza San Giacomo segna meno tre giorni,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL GRANDE EVENTOUDINE L'orologio di Piazza San Giacomo segna meno tre giorni, poi Udine si tingerà di azzurro. Tanto manca infatti all'inaugurazione degli Europei Under 21 di calcio di cui il capoluogo friulano ospiterà un girone di qualificazione, quello tra Austria, Germania e Danimarca, nonché la finalissima. Sono 40mila, per ora, i biglietti venduti, di cui 20mila proprio per la partita che decreterà i campioni europei; PromoTurismo Fvg stima l'arrivo di un numero di turisti compreso tra i 5 e i 10mila, di cui la gran parte provenienti...