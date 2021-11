Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL GIRO DI VITEPORDENONE E UDINE Il Friuli Venezia Giulia viaggia a cento all'ora verso una stretta che riguarderà le manifestazioni. Tutte, ma con un occhio particolare a quelle contro il Green pass sanitario che corrispondono sempre ad assembramenti incontrollati tra persone in gran parte non vaccinate e che a Trieste hanno provocato una prima preoccupante impennata di contagi.Si ragionerà, come spiegato nel fascicolo nazionale del...