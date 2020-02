IL CASO

UDINE Hanno potuto tirare un sospiro di sollievo i genitori del diciassettenne di Grado rimasto a Wuhan, poco prima del decollo del boeing che ha riportato in Italia i connazionali che si trovavano in Cina, perché trovato febbricitante. Sottoposto al test per il Coronavirus, il giovane è risultato negativo e potrà presto rientrare in Friuli. La Farnesina è già al lavoro per farlo tornare a casa dove lo attendono i genitori, il fratello e tutti i parenti. Essendo stati sospesi i voli di linea, ora il ministero degli Esteri dovrà cercare di farlo uscire dalla zona rossa per farlo poi partire alla volta dell'Italia. Già ieri mattina sono stati resi noti gli esiti delle analisi da cui è emerso che il ragazzo ha un banale raffreddore.

IL SINDACO

«Un sospiro di sollievo per tutti» ha commentato il sindaco di Grado, Dario Raugna che l'altra sera ha parlato con i familiari e senza aggiungere altri commenti proprio per preservare la privacy della famiglia, «sovraesposta per quella che si è rivelata una banale influenza». Al suo rientro sarà messo in quarantena: è la prassi adottata per chi arriva dalla provincia di Wuhan. Una buona notizia che il giovane ha comunicato direttamente alla famiglia in piena notte, ma che non fa, però, abbassare la guardia tanto che anche l'aeroporto di Ronchi dei Legionari, al pari di tutti gli aeroporti italiani, si sta attrezzando per misurare la temperatura ai viaggiatori come indicato dal capo del dipartimento della protezione civile, Angelo Borrelli, commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus. In arrivo, dunque, i termoscanner anche a Ronchi coinvolgendo anche la Croce Rossa. È quanto emerso dalla sala operativa di Palmanova dove nella mattinata di ieri il vicepresidente con delega alla salute e protezione civile, Riccardo Riccardi ha preso parte alla videoconferenza con Roma. In attesa dei protocolli operativi da parte del Dipartimento di protezione civile già si inizia ad attrezzarsi anche in Friuli Venezia Giulia. Guardia alta, dunque, ma anche rassicurazioni che, in questo caso, arrivano direttamente dal premier Giuseppe Conte da Londra, in merito alla richiesta di quattro governatori della Lega del Nord Italia, tra cui Massimiliano Fedriga, per impedire l'accesso a scuola per i bambini che tornano dalla Cina. «Invito i governatori del Nord a fidarsi di chi ha specifiche competenze ha dichiarato Conte - Nessuno pensi di approfittare» del coronavirus «per manifestazioni discriminatorie o addirittura di violenza - ha aggiunto Conte -. Chi ha ruoli politici, ha anche il dovere, la responsabilità di dare messaggi di tranquillità e serenità. La situazione è sotto controllo». «Manteniamo la posizione, il nostro è buon senso», ha fatto sapere in un'intervista il governatore Fvg, Massimiliano Fedriga. «Dalla maggioranza bieca speculazione», afferma il presidente sostenendo che tutti i governatori della Lega stanno «collaborando con l'esecutivo e con il ministero». Fedriga segnala che «persone che non possono dirsi affini alla Lega ma professionisti del settore di acclamata fama, pensiamo a Burioni e a Ricciardi, sono usciti dicendo che la proposta dei Governatori è corretta e di massima precauzione. Noi diciamo semplicemente di trattare con maggior cautela i soggetti provenienti da aree affette dalla Cina chiedendo i 14 giorni precauzionali nei quali non accedano a scuole e università».

Lisa Zancaner

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA