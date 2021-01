IL QUADRO

UDINE È vergognoso che il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) abbia aggiornato la mappa dei contagi da Covid-19 in Europa, collocando il Friuli Venezia Giulia fra le aree in rosso scuro. Torna a tuonare contro l'Europa Massimiliano Fedriga, in chiusura della seduta di ieri della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Si tratta di Regioni che in Italia non sono mai state nemmeno in zona rossa ha rimarcato il governatore - chiediamo al Governo di intervenire subito a livello europeo per chiedere la correzione di questa mappatura che, prendendo in considerazione un unico parametro, penalizza esclusivamente chi è in grado di fare molti tamponi. Questo meccanismo di valutazione della diffusione della pandemia produce danni gravissimi all'immagine dell'intero Nord Est con pesanti ripercussioni in particolare sul nostro comparto turistico. Non possiamo accettare una mappatura che non si poggi su dati scientifici condivisi. Per questo - ha concluso Fedriga - chiediamo all'esecutivo nazionale di agire immediatamente in difesa delle Regioni italiane. Questa proposta di classificazione - con il rosso scuro che indica le aree in cui il tasso di notifica dei casi superiore a 500 ogni 100mila persone -dovrà essere comunque sottoposta all'approvazione dell'Unione europea prima che entrino in vigore le relative restrizioni per gli spostamenti tra gli stati. Al momento, quindi, nessuna conseguenza diretta per la nostra regione.

IL MONITORAGGIO

La conferma della fotografia comunitaria è arrivata nel giorno in cui tra l'altro sono stati diffusi i nuovi dati della bozza di monitoraggio regionale per l'Istituto superiore di sanità, dai quali oggi uscirà il responso sul colore del Friuli Venezia Giulia per la prossima settimana che, nonostante i miglioramento evidenziati dallo stesso Fedriga, dovrebbero comunque confermare l'arancio, ancora per sette giorni. Molti parametri sono confortanti: l'indice di contagio (Rt) scende ancora, dallo 0,88 a quota 0,68 (il range è compreso tra 0,64 e 0,7); dal 18 al 24 gennaio scorso in regione i focolai di trasmissione attivi nella settimana di riferimento sono passati da 1.775 a 1.562 e calano pure i nuovi casi di infezione da Sars-CoV2 non associati a catene di trasmissione note (1.429). Scende poi dal 21,3 al 12,5 la percentuale dei tamponi positivi. Positive infatti nella settimana di riferimento (18-24 gennaio) 2.901 persone delle 23.172 che si sono sottoposte al tampone. Mentre la settimana precedente il numero dei contagiati era pari a 2.951 dei 13.867 tamponi processati. Ciò che invece rimane oltre la soglia di allerta del 30% - pur segnando un piccolo decremento complessivo è la percentuale dei ricoveri ospedalieri: in terapia intensiva si è passati dal 36 al 37 per cento mentre la situazione del tasso di occupazione dei posti letto totali di area medica è sceso dal 54 al 52 per cento.

I DATI DI GIORNATA

Nelle ultime 24 ore su 7.624 tamponi molecolari sono stati rilevati 489 nuovi contagi con una percentuale di positività del 6,41%. Sono inoltre 1.536 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 153 casi (9,96%). I decessi registrati sono 20, a cui se ne aggiunge un altro verificatosi il 2 gennaio per un bilancio complessivo che sale a quota 2.346 vittime dal marzo 2020. Si riducono ancora i ricoveri nelle terapie intensive (59) così come quelli in altri reparti (619). I totalmente guariti sono 50.936, i clinicamente guariti salgono a 1.524, mentre diminuiscono le persone in isolamento che risultano essere 10.682.

I FOCOLAI

Nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 41 casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari risultati contagiati all'interno delle stesse strutture sono in totale 10. Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr) da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di un collaboratore professionale, un infermiere, due medici e un operatore socio sanitario; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di un operatore socio sanitario; nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale di due infermieri. Infine da registrare la positività al virus di una persona rientrata da Cipro e una dalla Svizzera.

