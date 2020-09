L'EVENTO

UDINE Con un occhio al piazzale del Castello, dove sono state sistemati posti per oltre 900 selezionati invitati, ed un altro al cielo sperando non piovesse, ieri è stato tutto predisposto per la presentazione in serata delle due tappe sulle strade friulane del 103. Giro ciclistico d'Italia programmato nel per ottobre (un mese insolito, perché per tradizione è sempre stato maggio). Ospiti applauditi d'onore dell'appuntamento allestito da Enzo Cainero ormai dall'inizio degli anni Duemila storico presidente del comitato delle tappe della corsa della maglia rosa che si disputano nel Friuli Venezia Giulia e dal suo staff di collaboratori gli appartenenti al Secondo Stormo (che gestisce la base dell'Aeronautica militare di Rivolto) e quelli delle Frecce Tricolori (la famosa Pattuglia acrobatica nazionale) che nella struttura vicino Codroipo operano sin dalla loro costituzione avvenuta nel 1961. Infatti il Giro 2020 rimarrà negli annali, in particolare, per la partenza della sua 15. tappa di domenica 18 ottobre che avverrà proprio dall'interno dell'aeroporto di Rivolto (anche se il via ufficiale dei 183 chilometri che si concluderanno nel centro turistico montano pordenonese del Piancavallo, sarà dato nello scenario suggestivo di Villa Manin a Passariano).

LE MISURE

In origine, all'interno della base militare, era previsto confluissero almeno 30mila persone. Ma le rigide norme sui distanziamenti, da mesi in vigore per fronteggiare la pandemia, ridurranno drasticamente il numero togliendo quindi parte della spettacolarità all'evento. Dignano, Sella Chianzutan, Villa Santina, Passo Rest, Tramonti di Sopra e Sotto, Pala Barzana, Aviano sono alcune località le cui immagini verranno proiettate a livello interazionale durante le diverse ore di trasmissione televisiva della Rai. Spot promozionale efficace per il Friuli Venezia Giulia. Considerato poi che, dopo la giornata di riposo di lunedì 19 ottobre, il successivo martedì 20 ottobre i girini affronteranno 228 chilometri della 161. tappa che si allungheranno per Savorgnano al Torre, Faedis, Cividale, San Pietro al Natisone, Nimis, Tarcento, Buja, Majano, la salita del Monte di Ragogna, quest'ultima da replicare tre volte così come i passaggi per San Daniele dove nella centrale in via Umberto primo è fissato il traguardo finale. Medio Friuli, Carnia, Pordenonese, Valli del Natisone, zona Pedemontana e Collinare avranno modo si svelarsi in tutta la loro bellezza e storia. Paolo Cautero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA