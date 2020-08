POLSTRADA

UDINE In viaggio verso l'Est Europa con un furgone che trasportava dei pezzi riconducibili ad un autocarro rubato a Milano a inizio agosto. Il veicolo sarebbe stato cannibalizzato per poter essere più agevolmente trasportato fuori dall'Italia.

Ma il cittadino rumeno che pensava di riuscire ad attraversare senza problemi il confine è incappato nei controlli della Polizia stradale di Palmanova.

Il 21 agosto scorso, infatti, intorno alle 15.10 gli agenti della Sottosezione palmarina della Polstrada sono intervenuti al casello di Latisana in comune di Ronchis, in provincia di Udine, dove stavano facendo dei controlli mirati tesi al contrasto del fenomeno del trasporto illecito di merce diretta verso i paesi dell'Est Europa.

E proprio nell'ambito di queste verifiche i poliziotti hanno anche proceduto al controllo di un autocarro con targa rumena il cui carico apparentemente era costituito da parti di ricambio di veicoli.

Il mezzo era condotto da un 34enne rumeno residente in quel Paese dell'Est.

Durante le operazioni di controllo che, di consuetudine, prevedono l'accurata verifica documentale ed oggettiva del mezzo e del suo carico, è emerso che quest'ultimo trasportava tutte le parti che compongono un autocarro, come gruppi ottici paraurti radiatore, un pianale ribaltabile completo di pompa martinetto e sponde privo di targhette identificative ed un gruppo motore-cambio sul quale era stato abraso il numero motore. Questi dettagli non sono certo sfuggiti ai poliziotti

Dal momento che aveva esibito un documento di trasporto interazionale (CMR) su cui i poliziotti avevano ravvisato dei dubbi riguardo alla ditta italiana emittente, il veicolo è stato portato agli uffici del Reparto dove, grazie all'ausilio del personale della squadra di polizia giudiziaria del reparto e di quella della Sezione di Udine intervenuta a supporto della complessa attività, gli agenti hanno appurato che le parti di ricambio erano riconducibili ad un autocarro Iveco Daily già targato in Italia e oggetto di ricerche in quanto compendio di furto in Milano ai primi del mese di agosto, come risultava da una denuncia sporta presso la Stazione dei Carabinieri di Verdello in provincia di Bergamo. Considerata la documentazione falsa di trasporto, l'abrasione del numero di motore e la rimozione di ogni targhetta identificativa del pianale ribaltabile, mirato ad impedirne l'identificazione, e che il cittadino rumeno stava abbandonando il territorio nazionale diretto all'estero in Romania,l'uomo è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per l'ipotesi di reato di ricettazione dell'autocarro rubato a Milano. Il cittadino rumeno è stato associato alla casa circondariale di Udine a disposizione dell'Autorità giudiziaria

I controlli in A4 di questi giorni hanno avuto dei risultati soddisfacenti, per cui il personale della polizia stradale di Palmanova continuerà la sua attività per contrastare tutte le forme di illecito commesse utilizzando l'autostrada.

