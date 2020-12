IL QUADRO

UDINE Contagi che riprendono a salire, decessi che si mantengono sopra la media dei venti al giorno, reparti ospedalieri e terapie intensive sempre con percentuali di occupazione sopra le soglie di allerta. Eppure l'indice Rt del Friuli Venezia Giulia, quello che monitora la trasmissibilità del virus in prospettiva, scende di poco, a 1,03 rispetto all'1,09 della scorsa settimana. Così come è accaduto anche nella maggioranza delle altre regioni italiane. Alla luce di ciò il ministro della Salute Speranza ha comunicato ieri pomeriggio al governatore Massimiliano Fedriga che, nella nuova ordinanza in vigore da domenica 6 dicembre, il Friuli Venezia Giulia dopo tre settimane di arancio, sarà classificato come zona gialla.

COSA CAMBIA

Tra le novità più rilevanti la riapertura, dalle 5 alle 18, di bar e ristoranti, che poi potranno essere aperti per asporto fino alle 22. Non c'è inoltre più l'obbligo di autocertificazione per spostarsi da un comune all'altro dalle 5 alle 22. Si potrà anche sconfinare nelle altre regioni italiane gialle, tra cui il Veneto. Mentre la Svizzera ha messo proprio ieri la nostra regione assieme a Emilia Romagna e Veneto nella lista rossa per i viaggiatori, con effetto a partire dal 14 dicembre, ciò significa che occorrerà scontare la quarantena all'ingresso nella Confederazione elvetica. Questa mattina alle 11.30 è fissata una conferenza stampa del Presidente Fedriga con il suo vice Riccardo Riccardi per un aggiornamento della situazione sull'emergenza Covid-19 in regione. «Emanerò un'ordinanza per evitare possibili rischi di assembramento nella vita quotidiana ha anticipato ieri lo stesso governatore probabilmente diremo che dalle 10 alle 11 di mattina la consumazione nei ristoranti e nei bar può avvenire solo seduti e metteremo un ingresso maggiormente scaglionato all'interno dei negozi». Inoltre, ha aggiunto, «raccomanderemo di non recarsi in abitazioni di persone non conviventi», perché «proprio all'interno delle abitazioni, dove c'è una maggior rilassatezza e maggior vicinanza, c'è più rischio». In generale, ha concluso, «cerchiamo di abbassare i toni e di essere alleati» per far fronte al virus.

I NUMERI

Anche dai dati di giornata infatti il peggio non è di certo passato. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.040 nuovi casi di contagio. Ancora alti anche i decessi, sono 26, a cui si sommano altri dieci decessi inseriti tardivamente a sistema. Dall'inizio della pandemia sono quasi mille i morti per covid nella nostra regione, e il dato più preoccupante è il raffronto tra primavera e autunno: 350 i decessi nei tre mesi della prima ondata (marzo aprile e maggio) 620, quasi il doppio, in soli due mesi, dal 4 ottobre a oggi. Numeri che fanno spavento e che si accompagnano al continuo allarme di medici, operatori sanitari e ospedali: la pressione non si allenta e sono ancora 59 le terapie intensive e 632 i ricoverati in altri reparti. I casi attuali di infezione risultano essere 15.606, crescono comunque anche i totalmente guariti che sono 17.427 (+695). Rimangono ancora 14.482 persone in isolamento domiciliare. Nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 23 casi di nuovi ospiti contagiati, 14 tra il personale, 36 invece i nuovi positivi all'interno delle varie aziende sanitarie. Fra i nuovi casi di giornata ci sono anche due migranti della ex Cavarzerani, che è stata quindi dichiarata zona rossa dal sindaco fino al 12 dicembre.

DUBBI E POLEMICHE

Alla luce di questi numeri, costantemente alti, ci si chiede quanto abbia inciso, nelle scelte del governo, il calo dell'indice Rt. Un altro dato in calo, secondo l'Iss, è la percentuale dei tamponi positivi al primo screening, quindi non quelli di controllo, passata da 34,3 al 27,7 per cento, che in pratica vuol dire comunque quasi 1 su 3 dei testati. Secondo il monitoraggio si registra anche un calo del 20% dei casi nell'ultima settimana rispetto alla precedente, sono 4.934 i nuovi positivi dal 23 al 29 di novembre contro i 6.024. Ad attaccare tra l'altro ieri la giunta Fedriga ci ha pensato Paolo Ciani, ex vicepresidente della Regione, in attesa di un posto in terapia intensiva per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute a causa del Coronavirus. «Dopo 11 giorni di febbre racconta Ciani con un messaggio mi ricoverano in ospedale, a San Daniele. Ora aspettano un posto in terapia intensiva a Udine per l'aggravarsi della respirazione. Chiedo al presidente del Friuli Venezia Giulia di smetterla di giocare sulle disgrazie dei cittadini. Non sa nemmeno ciò che accade sul territorio e continua a giocare alla contrapposizione politica. La finisca e si occupi di sanità».

