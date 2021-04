Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL QUADROUDINE Nel giorno in cui Massimiliano Fedriga è stato eletto all'unanimità nuovo presidente della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, il Friuli Venezia Giulia ha ottenuto l'ufficialità del ritorno in zona arancione a partire da lunedì 12 aprile. L'ordinanza del Ministro Speranza è stata firmata e questo porterà dunque all'allentamento di diverse restrizioni imposte in un mese di rosso. Riaprono negozi,...