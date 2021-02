IL QUADRO

UDINE Da un lato l'ulteriore aumento dei contagi, con un rapporto sui tamponati che risale quasi al 7%, dall'altro la variante inglese, presente nel 26% dei casi. La morsa del covid in Friuli Venezia Giulia continua a non dar tregua e mentre si stava auspicando un miglioramento della situazione, ecco che la soglia di allerta si rialza. Per la prossima settimana comunque la zona gialla dovrebbe essere nuovamente garantita grazie ad un indice Rt ancora inferiore a 1, da 0.8 a 0.83.

LA VARIANTE

L'esito del sequenziamento sul campione di tamponi positivi esaminato indica un andamento della diffusione della variante inglese tutt'altro che trascurabile in Friuli Venezia Giulia. Allo stesso tempo emerge l'assenza delle altre due mutazioni, quella sudafricana e quella brasiliana ha comunicato ieri il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi a seguito dei risultati delle analisi effettuate dal laboratorio di virologia dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina in collaborazione con il Centro di genomica e di epigenomica di Area Science Park di Trieste. Nel dettaglio come ha spiegato Riccardi, relativamente alla presenza della variante inglese si è passati da un'incidenza sui casi esaminati del 5% (campioni del 3 e 4 febbraio) a quella del 26% (campioni del 18 febbraio). Come ha sottolineato il vicegovernatore, le analisi sono state compiute attraverso un'indagine di sequenziamento su 50 campioni provenienti da aree diverse della regione. A tal riguardo, in relazione alla diffusione della variante sul territorio del Friuli Venezia Giulia, in base agli ultimi esami effettuati, appare maggiormente pronunciata la situazione dell'Isontino, con a seguire quella del Friuli centrale. In provincia di Udine la percentuale riscontrata è del 30%. Come noto ha concluso Riccardi a questa mutazione del Covid è attribuita una capacità di diffusione accentuata di almeno il 37%. Al fine di prevenire l'insorgere di altri focolai i Dipartimenti di prevenzione sono impegnati nelle operazioni di tracciamento cercando di isolare il più possibile questa variante.

IL MONITORAGGIO

Stando alle prime anticipazioni, il parametro che indica il tasso di diffusione del Covid risale leggermente, a 0,83, dopo essere sceso a 0,8 sette giorni fa. Un valore comunque inferiore a quello dei precedenti report che si erano attestati a 0,98 il 12 febbraio, mentre il 5 febbraio era risalito fino a 1,03, facendo sfiorare i limiti per l'ingresso in zona arancione. Guardando agli altri dati, è in calo quello relativo all'occupazione dei posti letto Covid. Dopo diverse settimane con valori stabilmente sopra soglia, le ospedalizzazioni nei reparti ordinari scendono al 27% (la scorsa settimana erano al 30%), mentre quelle in terapia intensiva si attestano al 33%, quindi leggermente sopra il livello critico (fissato al 30%), ma comunque in diminuzione rispetto alle precedenti settimane. Il monitoraggio però, basandosi su dati della settimana scorsa, non registra la controtendenza degli ultimi giorni, con l'incremento di positivi verificatosi soprattutto nelle province di Udine e Gorizia.

GLI ULTIMI DATI

Nelle ultime 24 ore in Friuli Venezia Giulia su 6.657 tamponi molecolari sono stati rilevati 449 nuovi contagi con una percentuale di positività del 6,74%. Sono inoltre 3.385 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 234 casi (6,91%). I decessi registrati sono 15 per un totale che sale a 2.817; i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 56 e quelli in altri reparti calano a 335. I totalmente guariti sono 61.156, i clinicamente guariti salgono a 1.922, mentre le persone in isolamento oggi risultano essere 9.249. Nel settore delle residenze per anziani è stato rilevato un caso di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali; inoltre è risultato contagiato un operatore sanitario all'interno delle stesse. Sul fronte del Sistema sanitario regionale da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di 2 medici, un infermiere, 2 operatori sociosanitari, un assistente sanitario, un dietista e un tecnico terapista. Infine, da evidenziare i casi di due persone contagiate rientrate dall'estero (Regno Unito e Ucraina). All'ospedale di Cattinara sono cominciate ieri le vaccinazioni per il personale che ricade sotto la prefettura giuliana, come forze di polizia e vigili del fuoco. Tra i primi vaccinati con l'Astrazeneca agenti della questura di Trieste. Oggi sarà la volta di Udine.

