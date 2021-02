IL QUADRO

UDINE Il Friuli Venezia Giulia resta in fascia gialla e questa è parsa già una buona notizia in una settimana in cui è aumentato il numero di Regioni classificate a rischio alto. È andata così ieri nel summit settimanale della cabina di regia nazionale che decide settimanalmente sul colore delle regioni, valutando l'andamento della pandemia da Covid secondo i 21 parametri dell'Istituto superiore di sanità. Nonostante, quindi, la crescita percentuale dei positivi ai tamponi dell'ultima settimana e il leggerissimo incremento dei ricoverati nei reparti extra terapia intensiva (qui il numero è in leggera flessione), la regione è riuscita a restare sotto la soglia dell'1 di Rt a 0,83 - mantenendo il giallo e le conseguenti misure di contenimento.

LA RACCOMANDAZIONE

«È essenziale ora mantenere viva l'attenzione sul rispetto delle misure di prevenzione», ha raccomandato ieri il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, appena è stata ufficializzata la conferma della zona gialla. Obiettivo, «consolidare il trend positivo e puntare, con rinnovato ottimismo, all'ulteriore abbassamento della curva dei contagi», ha aggiunto. Un'esortazione in sintonia con quella del Comitato tecnico-scientifico, per il quale «è fondamentale che la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile». Ieri su 5.873 tamponi quelli positivi sono stati 294, cioè il 5,01%, mentre il tasso di positività sui 2,718 tamponi antigenici è stato del 6,4%, per complessivi 468 nuovi positivi. Trai positivi, il presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, che è risultato tale al test rapido effettuato ieri prima di partecipare all'assemblea plenaria dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni, in cui è stato comunque eletto vicecoordinatore.

IL BOLLETTINO

Sei i morti per Covid ieri, 56 i ricoverati in terapia intensiva, mentre quelli negli altri reparti sono stati 348, cioè 13 in più rispetto al giorno precedente. I dettagli sono stati forniti dal vicepresidente della Regione e assessore alla Salute, Riccardo Riccardi. Ad oggi i decessi da inizio pandemia sono 2.823: 1.408 a Udine, 637 a Trieste, 591 a Pordenone e 187 a Gorizia. Da un anno a questa parte sono risultate positive 76.003 persone, di cui 34.733 in provincia di Udine. Ieri nelle residenze per anziani c'è stato un solo caso di positività. Tra gli operatori sanitari si sono avuti 4 casi nell'azienda Friuli centrale e un caso ciascuno in quella Giuliana e del Friuli Occidentale. Continuando a permanere la zona gialla, in Friuli Venezia Giulia i bar e i ristoranti dovranno chiudere alle 18 e i per i bar resta il divieto di asporto dopo questa ora. Chiusi ancora cinema, teatri, palestre, piscine e impianti di sci. I musei sono riaperti ma solo nei giorni feriali. Una volta al giorno, fra le 5 e le 22, sono ammesse visite per un massimo di due persone, esclusi minori di 14 anni conviventi. Resta il divieto di spostamento fra le regioni.

Antonella Lanfrit

