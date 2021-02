IL QUADRO

UDINE Conferme sul giallo per il Friuli Venezia Giulia anche nella prossima settimana sono arrivate ieri dall'ufficializzazione dei dati dell'ultimo monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute che ha confermato le anticipazioni di giovedì, ovvero un intervallo inferiore dell'indice Rt a 0,99 pur con il dato medio che è tornato sopra l'1, per la precisione a 1,03, superiore al dato medio nazionale che a 0,84 (cioè compreso tra 0,76 e 1,02). L'unica modifica rispetto al quadro dei «colori» della scorsa settimana vede la promozione della Sardegna.

IL COMITATO

E a proposito del colore delle regioni, ieri a tenere banco il tema della riapertura dei ristoranti anche alla sera, nelle zone gialle. Il Comitato tecnico scientifico ha fissato delle regole pur con alcune restrizioni. Non si tratta di un via libera alla riapertura della ristorazione nelle zone e negli orari che attualmente ne prevedono la chiusura ha poi precisato il Cts in una nota, chiarendo che si tratta delle regole che dovranno essere applicate se arriverà il via libera da parte del governo.

LA RICHIESTA

La richiesta era arrivata dal ministero dello sviluppo economico dopo vari incontri con la Fipe di Confcommercio e la Fiapet di Confesercenti. Massima inoltre resta l'attenzione per le varianti, tanto che l'epidemiologo Gianni Rezza nell'ambito della conferenza stampa del ministero della salute ha raccomandato caldamente alle Regioni all'interno del proprio territorio di stabilire zone rosse specifiche dall'arancione al giallo.

I DATI DI GIORNATA

Calano ancora i ricoveri ordinari in regione ma resta sempre elevato il bilancio delle vittime da covid 19. Secondo il report della Protezione civile regionale sono stati 446 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, il 6,4 per cento dei 7.302 esami effettuati. Nel dettaglio su 5396 tamponi molecolari sono stati rilevati 312 nuovi contagi con una percentuale di positività del 5,78%. Sono inoltre 1906 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 134 casi (7,03%). I decessi registrati sono 20, a cui se ne aggiungono 12 pregressi, che portano il totale di coloro che non ce l'hanno fatta a quota 2.522, con la seguente suddivisione territoriale: 578 a Trieste, 1.222 a Udine, 554 a Pordenone e 168 a Gorizia. Se le terapie intensive crescono di una unità e arrivano a 65, i malati accolti negli altri reparti risultano 536, 14 in meno di giovedì, dati che sono tornati ai livelli di metà novembre

I GUARITI

I totalmente guariti sono 54.215, i clinicamente guariti salgono a 1.622, mentre le persone in isolamento scendono a 10.454. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 69.414 persone con la seguente suddivisione territoriale: 13.781 a Trieste, 30.736 a Udine, 15.754 a Pordenone, 8.311 a Gorizia e 832 da fuori regione.

I FOCOLAI

Nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 5 casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari risultati contagiati all'interno delle stesse sono in totale 8.

SANITARI

Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr), da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di un amministrativo, un infermiere, un terapista della riabilitazione, un medico e due operatori socio sanitari; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di un infermiere.

CONTROLLI

I Carabinieri del Nas hanno oscurato 11 siti in tutta Italia sui quali venivano effettuate la pubblicità e l'offerta in vendita, anche in lingua italiana, di medicinali che in questi mesi sono stati a vario titolo collegati all'emergenza pandemica da Covid 19. Oltre a una serie di farmaci soggetti a obbligo di prescrizione e vendibili solo in farmacia, i carabinieri hanno individuato l'offerta di vendita di medicinali soggetti a particolari restrizioni d'uso e specifiche indicazioni d'impiego in relazione all'infezione da Sarscov-2, tra cui gli antimalarici clorochina e idrossiclorochina.

