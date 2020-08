INNOVAZIONE

UDINE Unioncamere e Ministero dello sviluppo economico hanno avviato il primo portale nazionale che presenta le principali strutture in Italia che supportano i processi di trasferimento tecnologico 4.0 (www.atlantei40.it). Più del 50% delle 685 strutture censite si trova al Nord, seguito dal Sud (28%) e dal Centro (21%). La regione italiana con maggiori strutture è la Lombardia (113) e sempre a Settentrione sono polarizzati oltre il 60% dei Competence Center e degli Incubatori di impresa e quasi l'80% dei Centri di trasferimento tecnologico.

In Friuli Venezia Giulia solo 21 strutture (il 3% della rete nazionale), numerosità minori solo in Umbria (15), in Trentino Alto Adige (13), in Basilicata (9), in Molise (5) e in Valle d'Aosta (3).

LA RETE

La rete regionale Fvg a supporto dell'Industria 4.0 si articola in 2 Centri di Trasferimento Tecnologico, 4 Incubatori Certificati, 4 Istituti tecnici superiori, 7 Digital Innovation Hub, 3 Punti Impresa Digitale. Secondo l'Innovation Index elaborato dalla Commissione Europea il Friuli Venezia Giulia è la regione più innovativa d'Italia ed è l'unica regione qualificata come strong innovator. Il sistema regionale dell'innovazione ha saputo raggiungere elevati livelli di efficienza senza incrementare il numero delle strutture operative sul territorio. I processi di innovazione sono stati favoriti da iniziative collaborative e coordinate, utili ad ottimizzare le risorse disponibili. Un risultato significativo, reso possibile dall'azione di coordinamento ed alla regia unica di IP4FVG - il digital innovation hub regionale - di cui Friuli Innovazione è un elemento trainante. Friuli Innovazione è una delle 21 strutture censite e nell'ecosistema regionale dell'innovazione è stata il primo Incubatore a ottenere la certificazione nel 2013, ed il secondo ad ottenere la certificazione di centro di trasferimento tecnologico industria 4.0 del ministero dello Sviluppo economico.

IL DIRETTORE

«Lo scenario economico attuale impone alle imprese di confrontarsi con una sempre maggiore competitività dei mercati e per affrontare le nuove sfide è diventato ormai prioritario investire sul futuro. Digitalizzazione, innovazione dei processi, dei modelli di business e nuove tecnologie sono temi imprescindibili, anche per le Pmi - commenta Fabio Feruglio, Direttore di Friuli Innovazione - La mappatura fatta da Unioncamere e Mise consente di individuare agevolmente sul territorio i partner qualificati e certificati con cui relazionarsi nei processi di innovazione. È infatti fondamentale per le imprese ricevere supporto ma è fondamentale che l'interlocutore cui scelgono di affidarsi abbia la capacità di accompagnarle nella delicata fase di transizione».

