IL QUADRO

UDINE Torna sotto l'1 l'indice Rt del Fvg e si va verso la conferma per la terza settimana della zona gialla. Si attenua anche la colorazione europea della regione mentre potrebbe essere prorogato al 5 marzo il blocco degli spostamenti tra regioni italiane. Si valuta infine la riapertura di cinema, teatri e palestre mentre per la montagna potrebbe slittare al prossimo weekend la riapertura degli impianti.

IL MONITORAGGIO

Cala leggermente la trasmissibilità del virus che è sceso sotto l'1 (0,98) rispetto all'1,03 di sette giorni fa. Questo dovrebbe permettere alla regione di rimanere in zona gialla anche la prossima settimana. La conferma si avrà oggi dalla cabina di regia del Ministero della Salute. Continua a preoccupare invece il tasso di occupazione delle terapie intensive che nella settimana dall'1 al 10 febbraio è aumentato, passando dal 35 al 38 per cento quando la soglia di allerta è fissata al 30 per cento. I dati arrivano dalla bozza del report dell'Istituto superiore di sanità (Iss) al vaglio della task-force Covid regionale. L'occupazione dei posti letto nell'area medica è invece scesa sotto la soglia del 40 per cento, dopo diverse settimane. È diminuito pure il numero dei focolai attivi (1.140) e settimanali (349) compresi i casi con focolaio non noto (1.058). Altra notizia positiva arriva dall'Europa: nell'aggiornamento odierno dei colori, l'Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, ha indicato il Fvg in rosso semplice'. I colori, dai quali dipendono le restrizioni per gli spostamenti tra stati esteri, sono calcolati in base ai dati arrivati dai vari Paesi, che tengono conto del numero di casi ogni 100mila abitanti. Restano in rosso scuro' invece la vicina Slovenia, il Trentino e l'Alto Adige.

Sul fronte interno invece potrebbe arrivare oggi, in un Consiglio dei ministri ad hoc, il decreto legge per prorogare al 5 marzo il blocco degli spostamenti tra le Regioni, anche gialle, che scade dal 15 febbraio. La misura, sostenuta dai ministri della Salute Roberto Speranza e degli Affari regionali Francesco Boccia, è caldeggiata pure dalle Regioni per contrastare il diffondersi del contagio. Il Cdm non è ancora convocato ma potrebbe tenersi una volta sentito il premier incaricato Mario Draghi. Al nuovo Governo chiederemo un incontro per una discussione a 360 gradi sul nuovo Dpcm, per valutare le possibili graduali riaperture di alcune attività nel rispetto di tutti i protocolli di prevenzione, ha detto ieri il presidente Stefano Bonaccini, a margine della Conferenza delle Regioni. In ballo ci sono i cinema, le palestre e i teatri. Per quanto riguarda invece gli impianti sciistici, che da indicazioni governative potranno riaprire da lunedì, si va verso un ulteriore slittamento in regione: l'assessore Bini è orientato infatti a far ripartire seggiovie e funivie dopo il Carnevale, tra venerdì 19 e domenica 21 febbraio.

I NUMERI

Nelle ultime 24 ore in Friuli Venezia Giulia su 8830 tamponi molecolari sono stati rilevati 295 nuovi contagi con una percentuale di positività del 3,34%. Sono inoltre 1643 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 114 casi (6,94%). I decessi registrati sono 16, a cui si aggiungono 17 morti pregresse afferenti al mese di gennaio e 7 nel periodo dall'1 al 7 febbraio; i decessi complessivamente ammontano a 2659. I ricoveri nelle terapie intensive rimangono stabili a 66 mentre scendono a 457 quelli negli altri reparti. I totalmente guariti sono 56.641, i clinicamente guariti salgono a 1.748, mentre diminuiscono le persone in isolamento che oggi risultano essere 9.714. Nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 9 casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari risultati contagiati all'interno delle stesse strutture sono in totale 7. Nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale positività al Covid di un infermiere, un medico, due operatori socio sanitari, un tecnico di laboratorio, un terapista della riabilitazione, un tecnico della riabilitazione, un ausiliario specializzato. Infine, si registra la positività al virus di una persona rientrata dalla Romania.

