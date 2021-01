IL QUADRO

UDINE Dopo il weekend da arancio, da lunedì 11 gennaio il Friuli Venezia Giulia tornerà in zona gialla. A firmare l'ordinanza, nella serata di ieri, il ministro della Salute, Roberto Speranza che ha certificato i dati dell'Istituto superiore di sanità sul monitoraggio della settimana dal 28 dicembre al 3 gennaio, dai quali come anticipato nei giorni scorsi è uscito un indice Rt inferiore all'1.

Con lunedì quindi sarà quindi possibile spostarsi liberamente all'interno della regione dalle 5 alle 22. Vietato invece raggiungere regioni diverse fino al 15 gennaio, fatti salvi comprovati motivi di lavoro, necessità e salute. Potranno riaprire i negozi e, fino alle 18, anche bar e ristoranti così come avvenuto giovedì e ieri, l'asporto è consentito fino alle 22, mentre per la consegna a domicilio non sono previste restrizioni. I punti vendita dei centri commerciali saranno chiusi nei giorni festivi e prefestivi, ad esclusione, tra gli altri, di farmacie e parafarmacie, edicole e negozi di alimentari. Rimangono chiusi mostre e musei. Fino al 31 gennaio, secondo l'ordinanza della Regione Fvg, è prevista la didattica a distanza al 100% per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Rimane in vigore fino al 15 gennaio anche l'ordinanza regionale anti assembramento che tra le altre cose stabilisce accessi scaglionati nei negozi, vieta le consumazioni al banco di bar e ristoranti dalle 11 alle 18 e introduce il limite di accesso a una persona per nucleo famigliare nei negozi della distribuzione alimentare. Previste anche alcune raccomandazioni, ovvero riservare una fascia oraria preferibilmente agli over 65 per gli acquisti nei negozi di alimentari ed evitare di recarsi nell'abitazione di un nucleo familiare diverso dal proprio, se non per necessità o motivi di lavoro

I NUMERI

Nelle ultime 24 ore in Fvg si sono registrati 893 nuovi contagi complessivi. Su 6.437 tamponi molecolari sono stati rilevati 583 positivi, corrispondenti a una percentuale di positività del 9,8 per cento. A questi si aggiungono 50 casi già risultati positivi al tampone antigenico nei giorni scorsi e confermati da test molecolare. Sono stati realizzati inoltre 3.525 test rapidi antigenici che hanno portato alla luce 310 nuovi casi, pari all'8,79 per cento. 37 casi di positività sono stati riscontrati tra gli ospiti delle case di riposo e otto tra gli ospiti, 36 sono invece i nuovi positivi tra personale sanitario e medico degli ospedali. Si contano 27 decessi, più uno risalente al primo gennaio, tanto che il conto delle vittime sale a 1.862. In crescita di dieci unità i ricoveri in vari reparti, che arrivano a 671, mentre i pazienti accolti in terapia intensiva restano 64. I totalmente guariti aumentano a 39.058, i clinicamente guariti a 1.080, mentre le persone in isolamento sono 11.841. Sul fronte scuole, dopo la ripresa delle lezioni in presenza, il Dipartimento di prevenzione Asugi avvierà uno screening con test antigenico rapido su alunni e personale operante in elementari e medie. L'indagine, che sarà su base volontaria, sarà realizzata in orario pomeridiano. Tutti gli istituti comprensivi dell'area giuliana sono stati invitati a informare le famiglie. La prossima settimana sarà sondato l'interesse per analoghi

VACCINAZIONI

Sono 9.381 (giovedì erano 7.231) i vaccini inoculati in regione su 24.640 dosi disponibili. Lo si evince dai metadati contenuti nel Report vaccini anti covid-19 del Ministero della salute e del Commissario straordinario. Per quel che concerne la tipologia dei vaccinati, in Fvg dal 31 dicembre 2020 a ieri sono 7.817 gli operatori sanitari e sociosanitari a cui è stata somministrata la prima dose del vaccino, seguiti dal personale non sanitario, (1.273), e dagli ospiti di strutture residenziali (291). Di questi 5.942 sono di sesso femminile e 3.439 di sesso maschile. La fascia d'età maggiormente coinvolta finora è quella che va dai 50 ai 59 anni, con 2.451 vaccinati, seguita da quella compresa nel range che va dai 40 ai 49 anni, con 2.140. Gli over 70 vaccinati ad oggi sono 531, mentre quelli compresi tra i 60 e i 69 anni ammontano a 1.238. «Con il decreto del Governo che ha permesso di superare i problemi legati al consenso informato possiamo finalmente avviare la vasta e sistematica operazione di vaccinazione degli ospiti delle strutture per anziani che consentirà di mettere al sicuro quella fascia della popolazione che ha subito in modo più drammatico gli effetti della pandemia. Il nostro obiettivo è quindi quello di entrare nell'arco delle prossime settimane in modo capillare in tutte le case di riposo del Friuli Venezia Giulia e di vaccinarne nel minor tempo possibile tutti gli ospiti. Per riuscirci, oltre allo sforzo che il sistema sanitario sta compiendo, serve la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti e mi auguro che il personale aggiuntivo previsto dal Governo arrivi in tempi brevi. Oltre ai vaccini servono infatti i medici e gli infermieri per somministrarli», è il messaggio lanciato ieri dal presidente Massimiliano Fedriga.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA