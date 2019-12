Il Friuli fra i maggiori importatori di scarti organici: 243mila tonnellate

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I NUMERIUDINE Il Friuli Venezia Giulia è uno dei maggiori importatori di rifiuti organici altrui, fra le regioni italiane. Un risultato dovuto alla concentrazione degli impianti di compostaggio, ancora poco diffusi in altre zone del Paese. Come si apprende dall'ultimo rapporto stilato dall'Ispra, una bibbia di dati su immondizie, discariche e inceneritori, in Fvg nel 2018 le quantità di frazione organica da raccolta differenziata importate da fuori regione sono arrivate a oltre 243mila tonnellate (il 14,6 per cento del totale): gli scarti da...