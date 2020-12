VACCINI

UDINE Sono stati 144 complessivamente i vaccini somministrati ieri in Friuli, nella prima giornata di campagna vaccinale che segue la tappa zero di domenica a Palmanova. Grazie allo sforzo organizzativo del personale dell'Azienda sanitaria Friuli Centrale, nei due punti ospedalieri del Santa Maria della Misericordia di Udine e al Sant'Antonio Abate di Tolmezzo si è riusciti a partire con le somministrazioni, rispettando l'iniziale tabella di marcia che era stata in parte compromessa dopo il ritardo nella consegna delle dosi della Pzifer causa maltempo.

LA GIORNATA

Il primo stock da 3.900 fiale destinate al personale medico e infermieristico friulano è arrivato poco dopo le 10 del mattino alla struttura operativa di Farmacia dell'ospedale udinese. Scortati dai carabinieri e dagli agenti della polizia, gli scatoloni sono stati presi in consegna dai responsabili della struttura. Un secondo carico è arrivato poi nel primo pomeriggio. Nel frattempo dalle 14, all'interno del padiglione 1 del Santa Maria della Misericordia e nell'ala individuata ad hoc presso il nosocomio carnico si è iniziata l'inoculazione del vaccino al personale e anche agli operatori che a vario titolo lavorano nelle strutture sanitarie (addetti alle barelle, alle pulizie, ecc). Complessivamente ne giungeranno ad AsuFc circa 5 mila alla settimana. A sovrintendere all'attività la dottoressa Daniela Gnesutta, del Dipartimento di prevenzione dell'azienda udinese, affiancata per l'occasione dal capo del dipartimento, Giorgio Brianti e dal dirigente dell'azienda Gianni Borghi. Sono nove le postazioni predisposte all'interno dell'ospedale udinese, con l'attività che ogni giorno rispetterà l'orario 14.00-20.00 e un tempo medio per vaccinazione di sei minuti.

LE PRENOTAZIONI

Continuano nel frattempo le prenotazioni, una partenza lanciata per le richieste di vaccini anti-Covid in Friuli Venezia Giulia l'ha definita il Governatore Massimiliano Fedriga. Nell'arco di 48 ore ne sono stati infatti prenotati ben 10.872. Nel dettaglio reso noto dalla regione 4.008 sono giunte dall'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (Asugi), 4.554 nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (Asufc) e 2.310 nell'Azienda sanitaria Friuli Centrale (Asfo). Per quel che riguarda la suddivisione in categorie, gli infermieri del Sistema sanitario regionale rappresentano il 24,6% delle prenotazioni finora effettuate, gli altri operatori il 18% e i medici il 16,4%. L'elevata mole di adesioni - commentano Fedriga e il suo vice Riccardi - rappresenta un segnale incoraggiante che testimonia la fiducia riposta dalla popolazione del Friuli Venezia Giulia, a partire dal suo sistema sanitario, nella capacità del vaccino di contribuire a debellare la pandemia. L'alto numero di prenotazioni e la capacità delle nostre strutture di incontrare le richieste - concludono governatore e vice - forniscono infine un'eloquente risposta a chi, negli ultimi giorni, ha sollevato dubbi sull'adeguatezza organizzativa del Sistema sanitario regionale. In questa battaglia dove ogni minuto guadagnato può significare una vita salvata in più, grazie a uno sforzo complessivo del sistema siamo riusciti ad anticipare il via alle vaccinazioni al primo pomeriggio di oggi (ieri, ndr). Di questo ringraziamo il personale coinvolto che ha interpretato al meglio l'atteggiamento giusto per affrontare e vincere questa sfida.

PROTESTE

Nuove rimostranze sulle modalità vaccinali arrivano consigliere regionale del Gruppo Misto, Walter Zalukar. L'assessore alla salute sceglie una vasta platea di operatori sanitari e anche non sanitari, ma sbaglia il metodo di reclutamento del personale. Costringe, infatti, gli operatori a prenotare la vaccinazione attraverso il Cup rendendo impossibile selezionare dei sottogruppi all'interno dell'insieme scelto. Per intenderci - prosegue Zalukar - il criterio primo arrivato, primo servito non consente di selezionare, tra gli operatori sanitari, quelli più esposti. Alle 18 di ieri erano 545 le vaccinazioni anti-Covid effettuate in Friuli Venezia Giulia e sono arrivate a 700 alla fine della giornata, le quali si andranno a sommare alle 265 del Vax day di domenica scorsa. Le prenotazioni alla somministrazione dell'antidoto da parte degli operatori sanitari hanno intanto raggiunto quota 13.379. Per oggi, in base ai dati delle Aziende sanitarie, la previsione è quella di vaccinare altre 997 persone.

