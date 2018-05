Il Friuli e l'Oriente, un legame ormai consolidato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ATMOSFERAUDINE L'esposizione BridgeIl ponte dell'armonia che ha impreziosito la Chiesa di Sant'Antonio e che sta per concludersi migrerà a Seoul, dove offrirà alla visione del pubblico internazionale di uno dei paesi economicamente e tecnologicamente più avanzati le proprie opere dal primo al 22 settembre prossimi. Già il titolo offre suggestioni non da poco. Il termine Pontifex, che si utilizza attualmente solo e saltuariamente per il capo della chiesa cattolica apostolica romana, il Papa, nella lineare traduzione italiana di Pontefice...