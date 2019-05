Il fischio che fa ammalare Duemila Sos dal Friuli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SALUTEUDINE Un fischio, un ronzio, un fruscio nell'orecchio. Per la maggior parte delle persone basta spegnere la tv, abbassare le tapparelle di casa e arriva il silenzio. Ma non per tutti. Possono sembrare disturbi banali ma non lo sono e chi ne soffre cerca aiuto per dare sollievo a questo problema che può condizionare lo stile di vita e che è in aumento anche in Friuli Venezia Giulia. Purtroppo gli acufeni non vengono considerati una vera e propria malattia. Difficile diagnosticarne la gravità, ma le persone che ci devono convivere tutti...