IL FENOMENO UDINE Ora che l'estate fuori stagione è stata spazzata via da

IL FENOMENOUDINE Ora che l'estate fuori stagione è stata spazzata via da un meteo inclemente e l'inverno si annuncia con la sua dote sgradita di pioggia e folate fredde, la Croce rossa scende in campo per aiutare chi non ha un tetto sulla testa. Con le unità di strada ormai collaudate, ma anche il Safe point in stazione e, soprattutto, l'offerta di posti letto all'ex caserma Friuli, per fronteggiare l'emergenza freddo.IN STRADACome spiega il presidente del comitato udinese della Cri, Sergio Meinero, «dalla fine della prossima settimana,...