IL FENOMENO

UDINE Diciottomila persone in più, oltre alle 46mila già servite, hanno bussato alle porte del Banco alimentare Fvg a partire dall'emergenza Covid. E il numero non si è ridotto con il riavvio delle attività, si è consolidato. Da febbraio-marzo l'incremento di chi ha bisogno della spesa offerta per mangiare è cresciuto del 40 per cento. Solo nella provincia di Udine sono 17mila le persone bisognose. Senza contare le strutture caritative che sono in lista d'attesa per essere inserite tra i beneficiari della distribuzione di generi alimentari di prima necessità.

È il quadro che dal quartier generale di Pasian di Prato traccia il Banco Alimentare del Friuli Venezia Giulia, la struttura che gestisce la raccolta di generi alimentari e la loro distribuzione a centri di assistenza in tutta la regione e nella fascia del Veneto orientale.

CAMBIAMENTI

A presiedere il sodalizio è Paolo Olivo che, insieme al comitato Tecnico scientifico, ai collaboratori e ai diversi esperti che operano con questa realtà, ha dovuto affrontare anche un altro cambiamento significativo in questo 2020: l'ormai tradizionale giornata di raccolta degli alimenti donati dai clienti di tantissimi punti commerciali aderenti alla Colletta alimentare, quest'anno assumerà una veste completamente diversa.

Sarà «dematerializzata», spalmata su più giorni ma anche ristretta rispetto alla rete dei punti vendita coinvolti. Il Covid ha inevitabilmente fatto cambiare abitudini (impossibile fare la raccolta degli alimenti all'uscita dal supermarket, poiché si genererebbero assembramenti), ma non è riuscito a bloccare la straordinaria macchina del Banco e dei volontari.

COME CONTRIBUIRE

Perciò, dal 21 novembre all'8 dicembre alle casse dei punti vendita aderenti all'iniziativa sarà possibile acquistare una card del valore di 2, 5 o 10 euro. Questo valore sarà successivamente trasformato in alimenti, che saranno consegnati alle sedi dei Banchi alimentari regionali secondo le tipologie di cibo più richieste dalle strutture caritative afferenti. Solo il 28 novembre, se le condizioni lo consentiranno, ci saranno dei volontari nei punti vendita per spiegare l'iniziativa e la necessaria nuova veste della stessa. Durante tutto il periodo, comunque, l'iniziativa sarà segnalata da appositi totem all'interno dei negozi.

La card, inoltre, nel 2020 sarà acquistabile solo in alcune catene di supermercati, che saranno quanto prima elencate sul sito www.bancoalimentare.it.

I BISOGNOSI

Ma chi c'è dietro quei numeri, cioè dietro quell'aumento di richiedenti arrivato al + 40%, per 18mila persone? «La crescita è tutta conseguente al lockdown spiegano dal Banco Fvg - sono soprattutto famiglie, artigiani, partite Iva, esercenti».

A questo volto sofferente del territorio friulano in questi mesi ha risposto, però, un volto particolarmente solidale, aggiungono dal Banco. «Abbiamo registrato infatti una grandissima solidarietà certificano da Pasian di Prato - manifestatasi attraverso persone singole, aziende, professionisti, in particolare della provincia di Udine, che ci hanno sostenuti in tanti modi».

Da parte sua, inoltre, il Banco sta attivando ogni canale possibile per l'approvvigionamento, «in particolare quello dell'Unione europea e quello del recupero del cibo fresco attraverso il programma Siticibo, presente in Friuli Venezia Giulia dal 2008 per recuperare il cibo fresco invenduto a fine giornata presso i supermercati».

Inutile dire poi, sottolineano dal Banco, che si confida nell'importante canale solidale della Colletta alimentare 2020, anche se non sarà proposta nella forma conosciuta da tanti anni.

Dal sito dell'associazione Banco Alimentare Fvg è naturalmente possibile fare una «donazione rapida» in ogni momento.

I NUMERI DEL 2019

Nella Colletta Alimentare dell'anno scorso erano state raccolte 503 tonnellate di cibo (di cui 153 in provincia di Udine e 72 in quella di Pordenone), con il coinvolgimento di 10mila volontari e 815 punti vendita. La distribuzione arriva a 351 strutture caritative di tutto il territorio regionale.

Antonella Lanfrit

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA