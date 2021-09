Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL FENOMENOPORDENONE E UDINE In Friuli Venezia Giulia non sono mai stati esaminati così tanti tamponi settimanali da quando la regione era immersa nell'ultima zona rossa e in quella che poi è stata chiamata terza ondata. E le ragioni sono due: da un lato l'incremento sensibile del tracciamento, concentrato soprattutto nelle province di Udine e Pordenone; dall'altro il boom della richiesta di tamponi nelle farmacie e nei laboratori privati. E...