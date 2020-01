IL DRAMMA

PREMARIACCO L'asfalto bagnato a causa della pioggia potrebbe essere all'origine del tragico incidente avvenuto nel primo mattino di ieri a Premariacco nel quale ha perso la vita la 27enne tolmezzina Chiara Dorotea, dipendente della FriulAdria Credit Agricole.

La giovane era diretta proprio al lavoro, verso Palmanova, e stava viaggiando a bordo della sua auto, una Lancia Y nera, in direzione di Manzano, quando attorno alle 8.30, per cause ancora in corso di accertamento, nell'affrontare una curva, poco prima dell'incrocio per la zona industriale di Leproso, all'altezza dell'abitato della frazione di Azzano lungo la strada ex provinciale 19, ha improvvisamente perso il controllo dell'auto. Ha sbandato sulla sinistra, è uscita di strada ed è finita prima lungo il canale di scolo dell'arteria, frenando ma non riuscendo a fermarsi in tempo, per poi sbattere contro un ponticello in cemento che dà accesso ad una abitazione privata, rimanendo quindi tragicamente incastrata. A nulla è valsa la tempestività dei soccorsi, allertati dagli altri automobilisti in transito. All'arrivo dell'elicottero, giunto dall'elibase di Campoformido e dell'ambulanza del 118, per la giovane non c'era più nulla da fare, era già morta sul colpo. Troppo gravi le ferite riportate a seguito dell'impatto con il manufatto. Sul posto anche più squadre dei vigili del fuoco, arrivati dal distaccamento di Cividale, le quali hanno estratto dalle lamiere contorte dell'abitacolo il corpo della giovane ormai senza vita.

LA DINAMICA

Per i rilievi e la ricostruzione dell'accaduto erano presenti i carabinieri della Compagnia della città ducale, che stanno cercando di capire come sia potuta accadere questa disgrazia. Sul posto stava scendendo della pioggia e forse la carreggiata ne ha risentito. Uscita di strada, la ragazza avrebbe provato a frenare e sull'erba infatti compare il solco del tentativo di arresto. Ma non è bastato.

Completamente bloccata la circolazione per alcune ore nel tratto di ex provinciale dove si è verificato l'incidente. Con l'intervento poi dei mezzi meccanici per la rimozione del mezzo e la bonifica della sede stradale, lo scorrimento dei mezzi è ripreso.

Tra i primi ad apprendere della tragedia il sindaco di Premariacco, Roberto Trentin, che è transitato in zona pochi minuti dopo l'incidente e si è fermato immediatamente per cercare di capire cosa fosse successo; successivamente, sempre in mattinata, un altro tamponamento tra due vetture si è registrato a pochi metri di distanza da quella fuoriuscita con un'auto finita tra i campi.

