«Non saprei cosa dire». Non ha più parole da lasciare ai taccuini dei cronisti, Roberta Linda, che da poche ore non ha più un marito. Il suo Maurizio se n'è andato dopo essere stato travolto in autostrada, nel territorio comunale di Treppo Grande, mentre stava completando i rilievi di un precedente incidente. Stava per finire il suo turno. Ieri, nella casa di Maurizio Tuscano e di sua moglie Roberta Linda, tante persone hanno voluto portare la loro vicinanza. I vertici della Polizia stradale, del Friuli Venezia Giulia ma anche di livello nazionale. Il Municipio e la Regione. Per non parlare dei messaggi arrivati da Roma, dal ministro Lamorgese e dal Presidente della Repubblica. Tuscano era nato a Thalwil (Svizzera) il 22 aprile 1963, e risiedeva a Moggio Udinese in via delle Scuole. Lascia anche un figlio, Mattia, di 27 anni. Entrato nella Polizia di Stato il primo giugno 1989, dopo aver frequentato la scuola allievi agenti di Alessandria, era stato assegnato alla Questura di Milano dov'era rimasto in servizio per circa due anni. Trasferito nel 1991 alla IV Zona Polizia di Frontiera Settore di Tarvisio, nel 1994 era entrato in forza al Distaccamento Polizia Stradale di Pontebba, dov'era rimasto fino al 1996 quando era stato trasferito alla Polstrada di Tolmezzo. Nel centro carnico aveva operato per oltre 20 anni. Dal luglio del 2017 aveva iniziato la propria attività presso la sede di servizio ad Amaro nella Sottosezione di Polizia Stradale. Nel 2007 era stato insignito della medaglia d'argento al merito di servizio, mentre nel 2014 era stato insignito della medaglia d'oro al merito di servizio. Recentemente era stato scrutinato per il concorso da vice sovrintendente ed era in procinto di presentare la domanda per il corso di formazione. Era stato destinatario di diversi riconoscimenti tra cui una Benemerenza della Protezione civile, una lode, compiacimenti e apprezzamenti.

