Il Distretto di Codroipo? Non si tocca L'assessore assicura: «Sarà rafforzato»

LA RASSICURAZIONEUDINE L'assistenza territoriale passa dai Distretti sanitari che non saranno depotenziati. Lo ha assicurato ieri l'assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi durante la visita al Distretto sanitario di Codroipo che afferisce all'Aas3. «Il Distretto sanitario di Codroipo ricopre un ruolo fondamentale per la sua comunità di riferimento e non c'è alcuna ipotesi di accorpamento con altre strutture» ha confermato -, ribadendo che «il rafforzamento dei Distretti sarà uno dei pilastri della riforma sanitaria avviata da...