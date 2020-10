IL DIBATTITO

UDINE Il centro destra accusa il sindaco di Palmanova di voler strumentalizzare politicamente la vicenda dell'ospedale di Palmanova. «Lunedì 26 ottobre è in agenda un incontro tra il governatore Fedriga, il vicegovernatore Riccardi e i responsabili sanitari per verificare lo stato dell'arte e programmare lo sviluppo delle specializzazioni dell'ospedale di Palmanova, tra le quali ortopedia programmata e protesica, traumatologia e impiantistica» scrivono i consiglieri regionali della Lega Alberto Budai (Lega), Mauro Di Bert (PrFvg/Ar)) e Franco Mattiussi (Forza Italia) stigmatizzando l'azione del primo cittadino di Palmanova, Francesco Martines, che ha scelto di convocare un'assemblea pubblica con i cittaini «invitati - spiegano gli esponenti di maggioranza - con la mail istituzionale del Comune, che dovrebbe rappresentare tutta la cittadinanza, per evento pubblico quanto mai inopportuno alla luce dell'emergenza in corso. Dispiace che scelga di alzare i toni nei suoi ultimi mesi di mandato per dare il via alla campagna elettorale, invece di riconoscere l'impegno della Regione per l'ospedale di Palmanova».

A difesa di Martines i consiglieri regionali del Pd Mariagrazia Santoro e Franco Iacop, insieme al segretario regionale Cristiano Shaurli: «Lo svuotamento dell'ospedale e dei servizi in un bacino di 80mila persone - affermano - è evidente e sentito. Per questi consiglieri, che hanno sostenuto e votato questa politica, è più facile attaccare un sindaco che affrontare i cittadini. Partecipino anche loro e spieghino perché un anziano di Pavia di Udine, Gonars o Aquileia deve aspettare più di una settimana per un intervento urgente al femore e andare fino a Latisana. O perché una bambina di S. Maria la Longa debba essere ricoverata per una polmonite a 50 chilometri da casa».

I NUMERI DI RICCARDI

Nel mentre l'assessore regionale alla Salute in III Commissione consiliare (che ha espresso a maggioranza un parere favorevole al documento) ha parlato della parte di competenza nella nuova manovra finanziaria della Regione. «Circa 50 degli 87 milioni di euro complessivi previsti dal mini assestamento' sono destinati alle esigenze del sistema sanitario regionale e per far fronte agli effetti della pandemia - ha spiegato - 24 milioni sono assegnati al Fondo sanitario per esigenze ordinarie che comprendono adeguamenti contrattuali al personale e l'abolizione del super ticket, a cui si aggiunge una quota per l'attività legata ai costi per il Covid-19 pari a 15 milioni di euro relativi al magazzino delle scorte per l'Azienda di coordinamento e per i tamponi, 8 milioni di euro stimati per il finanziamento destinato al ristoro degli oneri sanitari nelle case di riposo e disabili e 1,9 milioni per adeguamento oneri sanitari».

I fondi trasmessi dallo Stato attraverso gli ultimi tre Dpcm sono pari a 106.088 milioni e la spesa trasmessa alla gestione commissariale nazionale ammonta già a 58,8 milioni: 37,3 si riferiscono al periodo prima dell'8 aprile - ha specificato Riccardi - quando le procedure erano gestite dalla Protezione Civile, 21,5 milioni al periodo dall'8 aprile al 31 luglio». La spesa per l'assistenza medica è stata di 16 milioni e 926mila euro, quasi 9 milioni per le apparecchiature e infine 33 milioni per i dispositivi di protezione individuale.

