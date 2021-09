Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL DEBUTTOUDINE Giornata di superlavoro oggi in Università e nelle scuole, per il debutto dei controlli del Green pass. Anche se per l'onda d'urto delle lezioni in presenza c'è ancora tempo, oggi andrà in scena la prova del nove, che probabilmente metterà in luce inevitabili falle (per esempio, nei nidi non c'è chiarezza sugli educatori) e disagi. Nel frattempo, l'ateneo di Udine, con AsuFc, tenta di dare l'abbrivio alle vaccinazioni di...