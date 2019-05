IL DATO UDINE Buone notizie per chi cerca casa in affitto. Mentre nelle grandi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DATOUDINE Buone notizie per chi cerca casa in affitto. Mentre nelle grandi città i canoni di locazione sono in aumento e si va da +2,3% per i monolocali, +2,0% per i bilocali e +1,6% per i trilocali, nel secondo semestre 2018, rispetto al precedente, a Udine ma pure a Trieste c'è un leggero calo. Nei primi sei mesi dell'anno, infatti, a livello regionale il mercato delle locazioni mostrava canoni d'affitto che avevano ripreso a crescere e questo trend coinvolgeva la maggior parte delle città capoluogo di provincia a eccezione è...