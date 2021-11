Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Ieri in Friuli Venezia Giulia su 7.982 tamponi molecolari sono stati rilevati 569 nuovi contagi con una percentuale di positività del 7,13%. Sono inoltre 18.934 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 67 casi (0,35%). Purtroppo si registrano altre tre vittime: un uomo di 96 di Trieste, deceduto in una residenza per anziani, una donna di Pordenone di 86 anni, deceduta all'ospedale, e un uomo di 79 anni di Muggia,...