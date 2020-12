L'ANALISI

PORDENONE E UDINE Un tasso di contagio molto più alto. Quasi sette volte più alto, rispetto al virus di marzo. E la capacità di testare e tracciare, enormemente cresciuta rispetto a giorni nei quali anche un singolo reagente per il tampone era come oro, spiega il fenomeno solo sino a un certo punto. Anche un altro fattore contribuisce solo parzialmente a tracciare i due profili della pandemia nelle due diverse ondate. È vero, infatti, che a marzo il Friuli Venezia Giulia è andato in lockdown in anticipo rispetto alla (potenziale) esplosione del contagio, ma lo è altrettanto il fatto che il virus, in modo latente, circolasse già sul territorio senza essere mai scoperto. Per completare l'analisi, allora, manca un tassello: riguarda la contagiosità del virus d'autunno, ed è il tema a cui sta lavorando (non da oggi) il team coordinato dal professor Fabio Barbone, il coordinatore della task-force d'emergenza in regione.

I DATI

Si deve però partire dai numeri, senza i quali non si riesce a rendere il paragone tra il contagio di primavera e la recrudescenza autunnale. Ci si muove su due livelli: si considerano sia i cittadini infettati che la capacità del sistema di prevenzione di compiere esami, tamponare e tracciare i movimenti del virus. Ne esce un quadro chiaro: la potenza di fuoco della macchina preventiva è stato enormemente ampliato, ma è stato il contagio a crescere ancora di più. È sufficiente confrontare i dati delle due ondate, seguendo la classificazione standard codificata dall'Istituto superiore di sanità. La prima fase viene fatta terminare il 31 agosto, mentre la seconda scatta idealmente e convenzionalmente il 1 settembre. I risultati sono immediati: la seconda ondata porta con sé un tasso di contagio medio sui tamponi sette volte più alto. Si è passati da un valore di 1,1 per cento nella prima fase a un dato del 7,6 per cento nella seconda. Da marzo a fine agosto, infatti, in Friuli Venezia Giulia sono stati effettuati 325.992 tamponi molecolari e i cittadini risultati positivi al Coronavirus sono stati 3.769. Il dato risente di un'incidenza alta nelle prime settimane di lockdown, quando si facevano pochi tamponi, e di una molto bassa in estate, quando il virus era presente in minima parte tra la popolazione. Poi è arrivato l'autunno ed è cambiato tutto. Dal 1 settembre al 20 dicembre, infatti, il sistema regionale è stato in grado di effettuare 544.874 tamponi e il numero dei pazienti positivi è salito a quota 45.191, per una differenza di 41.422 persone rispetto alla prima ondata. Un'enormità. Il tasso è salito al 7,6 per cento. Ci si trova quindi in una condizione tale da giustificare uno studio in corso nei laboratori della regione. Si deve capire perché, mobilità delle persone a parte, il virus si sia diffuso così velocemente e così uniformemente sul territorio.

IL LAVORO

Il professor Fabio Barbone coordina ormai da mesi la task-force regionale per la gestione epidemiologica dell'emergenza Covid. «I numeri che differenziano la prima dalla seconda ondata sono estremamente interessanti - spiega - e sicuramente l'aumentata mobilità rispetto alla chiusura primaverile ha avuto il suo effetto. Ma lo studio si spinge oltre: non escludiamo, infatti, che la responsabilità possa essere anche di un virus diventato molto più contagioso. Gli esperti sono costantemente al lavoro e i virologi - quelli veri - stanno confrontando quotidianamente i dati regionali per capirne di più». Nello studio entrerà anche la nuova variante del Coronavirus, scoperta in Inghilterra ma già circolante in varie aree del pianeta.

PRIMI VACCINI

Anche in Friuli Venezia Giulia la campagna partierà il 27 dicembre con le prime 265 dosi riservate ad anziani e operatori sanitari. Sul tema è intervenuto il governatore Fedriga. «Affrontiamo una grande sfida. Non c'è alcun obbligo, ma ci auguriamo una grande adesione, di massa. Altrimenti alziamo le mani, nessuno poi si lamenti del Covid. Sento anche delle cose bizzarre sui vaccini: la velocità con la quale è stato messo a punto il prodotto è principalmente figlia dell'immensa mole di risorse messa a disposizione dalle case farmaceutiche per fronteggiare l'emergenza».

Marco Agrusti

