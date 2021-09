Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CORTEOUDINE Così come nel resto d'Italia, anche a Udine ieri mattina si è rivisto il popolo del Friday for future, tornato in strada nel giorno dello sciopero globale per il clima, evento che precede di pochi giorni la riunione dei governi in occasione della Pre-COP26 di Milano e della COP26 di Glasgow, conferenza dove gli attivisti chiedono che vengano prese decisioni volte ad azioni concrete. Studenti e ambientalisti si sono ritrovati...