Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CORSOUDINE Una laurea abilitante per geometri che dal prossimo anno accademico consentirà di accedere direttamente all'esercizio della professione. «In un momento storico come quello che stiamo attraversando guardare al futuro con ambizione è necessario per disegnare una prospettiva a misura della comunità e del territorio in cui viviamo. La sfida del Pnrr richiede nuove professionalità sempre più qualificate, alte e con la capacità...